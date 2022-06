Zastoji na nekaterih cestah proti Primorski, na gorenjski avtocesti prometna nesreča

Ljubljana, 4. junija - Na gorenjski avtocesti med Podutikom in Kosezami, na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Brda in na primorski avtocesti do Vrhnike v smeri proti Kopru nastajajo zastoji. Gnečo beležijo na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Vrhniki. Zaradi prometne nesreče do zastojev prihaja na gorenjski avtocesti pri Kranju.