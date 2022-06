Newyorški borzni indeksi tudi v skrajšanem trgovalnem tednu padli

New York, 4. junija - Osrednji indeksi Wall Streeta so v petek sklenili nov negativen teden, čeprav je bil ta zaradi ponedeljkovega nacionalnega praznika dneva spomina na padle vojake skrajšan. Morda bi celo narasli, če petkovo poročilo o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti ne bi bilo presenetljivo dobro.