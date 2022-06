Rangerji proti prvakom povedli z 2:0

New York, 4. junija - Hokejisti New York Rangers so v finalu vzhodne konference severnoameriške lige NHL proti dvakratnim zaporednim prvakom, Tampa Bay Lightning, povedli z 2:0. V dvoboju na štiri zmage so drugo tekmo v dvorani Madison Square Garden dobili s 3:2. V zadnji tretjini je za domačo ekipo zadel Mika Zibanejad, vratar Igor Šesterkin je zaustavil 29 strelov.