Edinstveni kraški vrtovi odprli vrata za obiskovalce

Štanjel, 4. junija - Pet kraških vrtov je ta konec tedna v okviru projekta Vrtovi Krasa - ohranjanje narave in krepitev zavesti o njenem pomenu obiskovalcem odprlo svoja vrata. Ob tem so pripravili več brezplačnih dogodkov, ki bodo obiskovalcem ponudili izobraževalne in ustvarjalne vsebine s ciljem ohranjanja narave in krepitve zavesti o njenem pomenu.