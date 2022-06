Primorske novice o problematiki poskusov depolitizacije (4. 6.)

Koper, 3. junija - Jana Krebelj v komentarju Depolitizacija po Golobovo piše o tem, da nova vlada želi poimenske sezname zaposlenih v državni upravi, da bi ugotovila, kdo je do službe prišel zaradi političnih vezi. Avtorica meni, da tak pristop ni pravilen, saj bi med drugimti seznami lahko v negotov položaj spravili tudi tiste, ki so do službe prišli pošteno.