New York, 5. junija - Poteka 75. obletnica Marshallovega načrta, s katerim so ZDA pomagale Evropi pri obnovi po drugi svetovni vojni. Ameriški državni sekretar George Marshall je imel na današnji dan leta 1947 govor na univerzi Harvard, v katerem je pozval k nujnosti ameriške pomoči pri obnovi uničene Evrope, ki sta ji grozila lakota in prodor komunizma.