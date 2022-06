Po predčasnem koncu drugega dne na vrhu Lappi

Cagliari, 3. junija - Finski dirkač Esapekka Lappi (Toyota) je vodilni po predčasno končanem drugem dnevu relija za svetovno prvenstvo po Sardiniji. Organizatorji namreč niso mogli zagotoviti pravočasnega in varnega prihoda ekip do prizorišč zadnjih dveh hitrostnih preizkušenj, so sporočili na uradni spletni strani WRC.