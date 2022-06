Teksaški policisti ubili pobeglega zapornika, ki je na begu ubil pet ljudi

Austin, 3. junija - Teksaški policisti so v četrtek ujeli in ubili 46-letnega obsojenega morilca Gonzala Lopeza, ki je 12. maja pobegnil med prevozom iz enega v drugi zapor na zdravniški pregled. Lopez se je, kot kaže, skril v prazno kočo, kamor so v četrtek zjutraj prispeli starejši moški in otroci, ki jih je ob prihodu ubil.