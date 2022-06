Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 6.)

Ljubljana, 3. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o srečanju predsednikov Avstrije, Hrvaške in Slovenije na Brionih, kjer so Aleksander Van der Belen, Zoran Milanović in Borut Pahor razpravljali o razmerah v Ukrajini ter Zahodnem Balkanu. Pisale so tudi o tem, da je Slovenija aprila zabeležila največji padec v prodaji v trgovini na drobno v EU.