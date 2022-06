V ljubljanski porodnišnici bodo obnovili poporodne sobe

Ljubljana, 4. junija - V Porodnišnici Ljubljana so se začela obnovitvena dela poporodnih sob. Pred prenovo je bilo v sobah tudi več porodnic hkrati, po njej pa bo vsaka porodnica imela na voljo svojo, bolj udobno sobo. Sredstva za obnovo, ki bo po napovedih zaključena še pred poletjem, v vrednosti 120.000 evrov so prispevali Gorenjska banka in AIK Banka ter MK Group.