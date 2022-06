Društvo izgnancev z novo knjigo o umrlih Slovencih med izgonom v tujini

Ljubljana, 3. junija - V Društvu izgnancev Slovenije so danes predstavili novo knjigo z naslovom Umrli Slovenci med izgonom v tujini in skrbi za njihov spomin, avtorice Zdenke Kaplan. Po zdaj zbranih podatkih je v nemških taboriščih umrlo 1600 Slovencev, iz domovine pa je bilo izgnanih več kot 60.000 ljudi, so sporočili iz društva.