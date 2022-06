Toča na Hrvaškem povzročila ogromno škodo

Zagreb, 3. junija - Močno neurje, ki se je v četrtek popoldne razbesnelo nad vzhodno Slovenijo, se je nato pomaknilo nad Hrvaško in tudi tam povzročilo ogromno škodo. Toča je klestila na območju Kumrovca in hrvaškega Zagorja severno od Zagreba in povzročila veliko škode na objektih in avtomobilih, pa tudi na poljih, vrtovih, vinogradih in v sadovnjakih.