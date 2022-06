V Šentjurju pri Celju ponoči zagorel nekdanji hotel Žonta

Šentjur, 3. junija - V Šentjurju pri Celju je ponoči zagorelo v objektu nekdanjega hotela Žonta. Požar so pogasili gasilci PGD Šentjur, Lokarje, Slivnica, Dramlje, Ponikva, Kalobje in Prožinska vas. Po prvih ugotovitvah v požaru ni bil nihče poškodovan, nastala je materiala škoda, ki bo znana po naknadnem ogledu kraja in uradni oceni pristojnih služb.