Okoljski dan gospodarstva: Slovenija se segreva bolj od povprečja

Bled, 3. junija - Slovenija se zaradi svoje geografske lege segreva bolj od globalnega povprečja, so ugotavljali udeleženci današnjega Okoljskega dne gospodarstva v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Menili so, da moramo pospešiti nizkoogljični prehod, več vlagati v raziskave in razvoj ter podpreti inovacije in prehod na nove tehnologije.