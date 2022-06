Odprli prenovljene prostore ptujske OŠ Mladika

Ptuj, 3. junija - Ptujska županja Nuška Gajšek je skupaj z ravnateljem Bogomirjem Širovnikom opoldne slovesno odprla novo jedilnico in ostale prenovljene prostore Osnovne šole Mladika. Projekta obnove in energetske sanacije so se sicer lotili v dveh fazah, celotna investicija pa je bila vredna dobrih 2,5 milijona evrov.