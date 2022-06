Predsedniki Slovenije, Avstrije in Hrvaške za pospešitev pristopnih pogajanj z državami Zahodnega Balkana

Brioni, 3. junija - Predsedniki Slovenije, Hrvaške in Avstrije, Borut Pahor, Zoran Milanović in Alexander Van der Bellen, so se danes na srečanju na Brionih zavzeli za pospešitev pristopnih pogajanj z državami Zahodnega Balkana za članstvo v Evropski uniji. Obsodili so vojno v Ukrajini in se strinjali, da je trenutno ni mogoče rešiti po diplomatski poti.