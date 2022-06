V Klubu CD finale 22. Impro lige

Ljubljana, 5. junija - V Klubu Cankarjevega doma (CD) bo zvečer 22. impro tekma oziroma finale Impro lige. Letos se je na državnem tekmovanju gledaliških skupin predstavilo sedem impro gledaliških ekip iz različnih koncev Slovenije, na drevišnjem finalu se bodo pomerili improvizatorji in improvizatorke skupin SNiG in Impro Ljubljana, so sporočili iz društva Impro.