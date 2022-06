Hrvaška rešuje svojega državljana, ranjenega med bojevanjem v Ukrajini

Kijev/Zagreb, 3. junija - Hrvaška iz Ukrajine rešuje svojega državljana, ki je bil ranjen med bojevanjem na strani ukrajinskih sil. Je v stabilnem zdravstvenem stanju in bo v kratkem prepeljan na Hrvaško, kjer bo nadaljeval z zdravljenjem, so danes za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve v Zagrebu.