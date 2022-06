Nad Ljubljanico se vrača megatrampolin

Ljubljana, 3. junija - Ljubljana bo znova prizorišče prav posebnega in edinstvenega spektakla. Nad reko Ljubljanico se v začetku julija obeta postavitev odmevne družabno-rekreativne atrakcije, ki so ji organizatorji nadeli ime megatrampolin. Dogodek, ki so ga poimenovali Odbito na Ljubljanici, bo v soboto, 2. julija, pri Novem trgu.