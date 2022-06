V Radomljah poskušala oropati kolesarko

Radomlje/Ljubljana, 3. junija - Ljubljanske policiste so v četrtek okoli 14.30 obvestili o poskusu ropa v Radomljah. Ugotovili so, da sta neznana moška na skuterju pripeljala za kolesarsko in jo porinila tako, da je padla. Nato ji je eden od storilcev poskušal ukrasti kolo, kar pa mu ni uspelo. Po dejanju sta se s kraja odpeljala z rdečim skuterjem. Policija ju išče.