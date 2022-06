Izolski občinski svet potrdil novelacijo obnove ribiškega pristanišča

Izola, 3. junija - Izolski občinski svetniki so se v četrtek seznanili s potekom projekta obnove ribiškega pristanišča in soglasno potrdili novelacijo investicijskega programa druge faze obnove. Investicija bo stroškovno večja zaradi spremenjene tehnologije temeljenja obalnega zidu, nakupa dodatne opreme za ribiče, usklajevanja cen s trgom in težav z dobavo surovin.