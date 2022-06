Bolnišnice po EU doslej sprejele več kot 500 ukrajinskih bolnikov

Bruselj, 3. junija - Evropske bolnišnice so doslej sprejele več kot 500 ukrajinskih bolnikov iz Ukrajine, Moldavije in bližnjih držav članic Evropske unije, ki so potrebovali nadaljnje zdravljenje ali nujno zdravniško pomoč. Glavnino bolnikov je sprejelo 13 članic EU, je sporočila Evropska komisija. Med njimi ni Slovenije.