V okolici Črnotič reševali državljana Nepala, ki je padel v jamo

Koper, 3. junija - Policisti so v četrtek ob 2.20 ponoči posredovali v okolici Črnotič v koprski občini, kjer je 29-letni državljan Nepala padel približno 20 metrov globoko v jamo. Ponesrečenemu so pomagali jamarji in reševalci, nato so ga odpeljali v izolsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju.