Ljubljana, 3. junija - Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved in republiški poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan bosta obiskala Šentjernej in Šmarješke Toplice, kjer se bosta seznanila s škodo po četrtkovem neurju na Dolenjskem, izjava pa bo predvidoma ob 13.30 pred Občino Šmarješke Toplice v Šmarjeti 66, so sporočili z ministrstva.