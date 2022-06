Tedenski pregled - Slovenija od 3. do 9. 6.

Ljubljana, 10. junija - Vlada se je poleg kadrovskih menjav v prvem tednu delovanja lotila priprave predlogov ukrepov za blažitev energetske in prehranske draginje, potekali so tudi prvi sestanki v zdravstvu. V polju umetnosti je odjeknila odpoved razstave del iz zbirke družine Boljkovac v Narodnem muzeju Slovenije zaradi suma, da so ponarejena, in odnesla direktorja.