ZN: V vojni v Ukrajini ne bo zmagovalcev

New York, 3. junija - V vojni v Ukrajini ne bo zmagovalcev, ruska invazija, ki poteka že sto dni, pa je za seboj pustila opustošenje in izgube, so danes opozorili Združeni narodi. Humanitarno pomoč zaradi ruske vojne potrebuje 15,7 milijona ljudi, je opozoril koordinator Združenih narodov za krizo v Ukrajini Amin Awad.