Pred 30 leti pod strelom atentatorja umrl Ivan Kramberger

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 6. junija - V torek bo minilo 30 let, odkar je bil ubit takratni predsedniški kandidat Ivan Kramberger, znan tudi kot dobri človek iz Negove. Za umor so obsodili Petra Rotarja, ki je v zaporu preživel devet let, a različne teorije o dejanskih krivcih za Krambergerjevo smrt vse do danes niso potihnile. Ob obletnici bodo Krambergerju postavili doprsni kip.