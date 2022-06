Dopoldne največ zanimanja za Krkine delnice

Ljubljana, 3. junija - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,06 odstotka. Indeks so navzdol potisnile Petrolove delnice, ki so se kot edine med blue chipi pocenile, in sicer za 0,79 odstotka. Ob skromnem prometu so borzni posredniki večino prometa opravili s Krkinimi delnicami.