Večmilijonska škoda zaradi toče tudi v Avstriji

Velikovec, 3. junija - Nevihtna fronta s hudo točo je v četrtek zvečer na jugu Avstrije povzročila večmilijonsko škodo. Gasilci so samo na avstrijskem Koroškem opravili več sto intervencij, posebej prizadeto pa je bilo območje okoli Velikovca, kjer je naneslo več centimetrov toče. Marsikje je prišlo do poplav, toča pa je uničevala poljščine in sadovnjake.