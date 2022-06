Na 29. Primorskem poletnem festivalu se bo zvrstilo 56 dogodkov

Koper, 3. junija - V Kopru, Sežani, Ankaranu, Izoli, Piranu in Pulju bo od 5. do 27. junija potekal 29. Primorski poletni festival (PPF), na katerem se bo zvrstilo 56 dogodkov, kar pomeni več kot en dogodek na dan. Festival v gostiteljska mesta prinaša gledališke predstave, razstave, koncerte in javne debate, so sporočili iz Gledališča Koper.