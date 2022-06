Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 3. junija - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodu današnjega trgovanja večinoma obarvali zeleno in tako nadaljujejo trend rasti z newyorških in azijskih borz. Vlagatelji danes čakajo na objavo najnovejših podatkov ameriškega ministrstva za delo glede delovnih mest, poroča francoska tiskovna agencija AFP.