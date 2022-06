V Novem mestu razstava Narava v človeku Jožice Medle

Novo mesto, 3. junija - V Galeriji Kocka Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Narava v človeku šentjernejske slikarke in grafičarke Jožice Medle. Razstava simbolno opozarja na naravno in človekovo večplastnost, so sporočili njeni prireditelji iz Društva likovnih umetnikov Dolenjske. Na ogled bo do 17. junija.