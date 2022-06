V Policijskem sindikatu Slovenije imenovanje Lindava pozdravljajo

Ljubljana, 3. junija - V Policijskem sindikatu Slovenije pozdravljajo imenovanje Boštjana Lindava za v. d. generalnega direktorja policije. Kot so zapisali, je oseba z visoko stopnjo osebne in poklicne integritete ter "eden redkih posameznikov v policiji, ki se je v obdobju zadnjih dveh let javno izpostavil in postavil v bran pravni državi ter neodvisni policiji".