Ob 40-letnici Pravne Prakse o ohranjanju avtonomije prava kot nalogi pravnika

Ljubljana, 3. junija - Ob 40-obletnici izhajanja pravne revije Pravna praksa so pravniki na okrogli mizi izpostavili, da je poklic in naloga pravnika, da ohranja avtonomijo vede, saj si interesi posameznikov in kolektivni interesi ves čas skušajo podrediti pravo. Sogovorniki so se strinjali, da pravniški državni izpit potrebuje reformo.