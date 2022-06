Meteorne vode zalile slovenjgraško bolnišnico

Slovenj Gradec, 3. junija - Meteorne vode so v sredo zvečer zalile tudi kletne prostore slovenjgraške bolnišnice. Na enem delu bolnišnice je meteorna voda pritekla po klančini, kjer dostavljajo zdravila. Na drugem delu bolnišnice pa je voda prebila kletno okno in je vdrla v eno od ambulant in jo poplavila.