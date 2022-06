Haalandov gol dovolj proti Srbom, Španci in Portugalci remizirali

Ljubljana, 2. junija - Norveška je v gosteh proti Srbiji slavila z 1:0 in se pridružila Švedom na vrhu skupine B4 nogometne lige narodov. Edini zadetek je v Beogradu dosegel zvezdniški napadale Erling Haaland v 26. minuti. V prvi kakovostni ligi sta se Španija in Portugalska v skupini 2 razšli z 1:1, Čehi pa so v isti skupini doma premagali Švico z 2:1.