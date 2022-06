Delo o nesmiselnosti vojskovanja v Ukrajini (3. 6.)

Ljubljana, 2. junija - Boris Čibej v komentarju Ustavimo že to morijo! piše o tem, da po stotih dneh ukrajinski vojni še ni videti konca, pri tem pa najbolj trpijo nedolžni civilisti. Avtor piše, da se vsaka vojna lahko konča le s porazom ene izmed držav ali mirovnimi pogajanji. In poraz, tako ruski kot ukrajinski, bi prinesel grozljive posledice za Evropo in svet.