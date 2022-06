Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 6.)

Ljubljana, 2. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o zamenjavi javnih uslužbencev s strani vlade Roberta Goloba. Novi šef policije je postal Boštjan Lindav, za vodjo vladnega tiskovnega urada pa so imenovali Dragana Barbutovskega. Pisale so tudi o novi slovenski zunanji ministrici Tanji Fajon, ki je podprla širitev schengenskega območja.