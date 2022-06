Na ministrstvih še zadnje primopredaje poslov, zdravstveni minister Bešič Loredan bo predstavil načrt dela

Ljubljana, 3. junija - DZ je v sredo potrdil ministrsko ekipo nove vlade, v četrtek pa je večina novih ministrov že prevzela posle od svojih predhodnikov. Danes bo primopredaja poslov potekala še na ministrstvu za pravosodje in vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan pa bo predstavil svojo ožjo ekipo in načrt dela.