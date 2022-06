State Department v poročilu o verskih svoboščinah po svetu kritično tudi do Indije

Washington, 2. junija - Tokratno poročilo ZDA o stanju verskih pravic in svoboščin po svetu poleg "starih znancev", kot so Severna Koreja, Kitajska, Rusija, Mjanmar, Kuba in Iran, tokrat izpostavlja tudi probleme v Indiji, kjer državni uradniki tiho podpirajo napade na verske manjšine.