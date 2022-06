Iga Swiatek in Coco Gauff finalistki Roland Garrosa

Pariz, 2. junija - Prva igralka sveta, Poljakinja Iga Swiatek in 18-letna Američanka Coco Gauff sta finalistki drugega letošnjega turnirja za grand slam, odprtega prvenstva Francije v Parizu. Poljakinja je v polfinalu premagala Rusinjo Dario Kasatkino s 6:2 in 6:1, Američanka pa je bila boljša od Italijanke Martine Trevisan s 6:3 in 6:1.