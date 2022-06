Komisija za preprečevanje korupcije objavila javno naročilo za najem IT opreme in licenc

Ljubljana, 2. junija - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je na Portalu javnih naročil objavila naročilo za najem IT opreme in licenc z možnostjo predčasnega odkupa, postavitev, implementacijo opreme in vzdrževanje za obdobje 36 mesecev. Ponudniki morajo ponudbe naložiti v informacijski sistem e-JN najkasneje do 16. junija do 9. ure, piše v razpisni dokumentaciji.