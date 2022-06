V Dresdnu razstava o 500 letih navdušenja nad mehanskimi predmeti

Dresden, 4. junija - V razstavišču Kunsthalle im Lipsiusbau v Dresdnu je na ogled razstava z naslovom Ključ do življenja. 500 let mehanske zabave. Predstavljenih je 70 predmetov, od samostojnih mehanskih figuric do sestavljenih kompozicij iz obdobja okoli leta 1600, preko mehanizmov, ki so bili v zabavo v 19. stoletju, do igralnih avtomatov iz začetka 20. stoletja.