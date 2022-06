Vlada razrešila več direktorjev direktoratov ministrstev

Ljubljana, 2. junija - Vlada Roberta Goloba je na svoji drugi seji razrešila več direktorjev direktoratov na ministrstvih in na njihova mesta imenovala vršilce dolžnosti. Do sprememb je prišlo na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo, šolstvo, okolje in prostor ter zunanje zadeve, so po seji vlade sporočili z Urada vlade za komuniciranje (Ukoma).