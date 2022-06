V projektu Mladi upi 2022 podpora 13 nadarjenim s področja športa, para športa, znanosti in umetnosti

Ljubljana, 2. junija - V sklopu dobrodelnega projekta Mladi upi sta Zavarovalnica Triglav in zavod Vse bo v redu na razpisu izbrala nadarjene mlade, ki bodo prejeli finančna sredstva za razvoj svojega talenta in lažjo pot naprej. Podprli bodo pet športnikov, enega parašportnika, pet umetnikov in dva znanstvenika, so zapisali v sporočilu za javnost.