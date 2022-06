V berlinskem Muzeju fotografije razstava Hollywood

Berlin, 5. junija - V Muzeju fotografije v Berlinu je na ogled razstava z naslovom Hollywood. Referenčna točka razstave so dela nemško-avstralskega fotografa Helmuta Newtona, ki je za različne revije fotografiral številne znane igralce in igralke, režiserje in glasbenike. Ob njegovih so na ogled dela še 13 fotografov na temo Hollywooda.