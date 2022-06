Osmošolci reševali izzive podjetij v pilotnem projektu MARS

Ljubljana, 2. junija - Z zaključnim dogodkom so v sredo na ljubljanski srednji šoli tehniških strok Šiška sklenili program MARS - Mladi, Aktivni, Radovedni, Snovalci. Gre za pilotni program dvigovanja zanimanja za tehniko med učenkami in učenci, ki so med letom reševali realne inženirske in družboslovne izzive. Program povezuje osnovne in srednje šole ter podjetja.