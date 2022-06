Finalissima bo dobila tudi žensko verzijo

London, 2. junija - Iz Evropske nogometne zveze (Uefa) in Južnoameriške nogometne zveze (Conmebol) so potrdili načrte za žensko Finalissimo oz. obračun zmagovalcev evropskega in južnoameriškega prvenstva. Uvodno moško tekmo med Italijo in Argentino pa so razglasili za uspešno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.