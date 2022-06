V EU dosežen dokončni dogovor o sankcijah proti Rusiji

Bruselj, 2. junija - Potem ko so voditelji EU v začetku tedna dosegli politični dogovor o šestem svežnju sankcij proti Rusiji, vključno z delnim embargom na uvoz ruske nafte, so članice dosegle še dogovor na tehnični ravni, je francosko predsedstvo Svetu EU zapisalo na Twitterju. Dogovor so dosegle, potem ko so s seznama sankcioniranih oseb umaknili patriarha Kirila.