Na Odru pod zvezdami LGL premiera predstave Slišati morje

Ljubljana, 3. junija - Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL) bo na Odru pod zvezdami drevi premierno uprizorilo predstavo Saške Rakef Slišati morje. V interaktivni lutkovni predstavi za predšolske otroke so malčki povabljeni, da najprej s starši in nato bolj in bolj samostojno raziskujejo estetsko izkušnjo potopljenosti v odmerjene vizualne, taktilne in zvočne vtise.